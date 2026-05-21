Ливърпул прави обратен завой по сагата с Арне Слот?

Английският гранд Ливърпул може да предприеме обратен завой по сагата с Арне Слот! Според информация на спортния журналист Крис Ройс, който има над 20 хил. последователи в платформата X, ръководството на Ливърпул е решило все пак да уволни Слот след края на настоящия сезон, като промяната в позицията им идва след разговори с основни играчи от първия отбор.

На този етап тази информация няма нито официално потвърждение, нито пък е валидирана от друг авторитетен журналист или медия. Само преди дни стана ясно, че в Ливърпул възнамеряват да оставят Слот и през сезон 2026/27, като това бе потвърдено и от самия мениджър, който заяви, че не вижда причина да се притеснява за поста си, тъй като има действащ договор и участва в селекционните процеси.

Играчи от първия отбор наклонили везните за треньорска рокада

Малко след това обаче се появи и публичната позиция на Мохамед Салах, която на практика призова за смяна на Слот. Египтянинът направи това преди последния мач за сезона, който на практика ще бъде последен и за него в Ливърпул. Той обаче може и да не участва в срещата заради коментарите си в социалните мрежи. Специалисти анализират, че думите на Салах не са случайни и той иска да помогне на клуба да възстанови позициите си, като не вярва, че това ще се случи под ръководството на Слот.

Иначе Ливърпул изпусна може би най-удачната опция за нов мениджър - Шаби Алонсо, който ще води Челси. Ако "червените" прибегнат до смяна на Слот, тепърва ще трябва да търсят негов заместник. Фенове на отбора пък мечтаят за завръщане на Юрген Клоп начело, но това изглежда като малко вероятен сценарий.

