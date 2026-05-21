Разплакал се по-късно: Защо Евгени не се зарадва на победата си в "Hell’s Kitchen"?

Музикантът Евгени Генчев може и да триумфира сред популярните личности в осмия сезон на "Hell's Kitchen" като най-добрия звезден готвач, но хубавите емоции от победата дошли далеч по-късно. В студиото на "Събуди се" по NOVA той разказа за неочакваната победа и призна, че заради огромното напрежение на финала не е успял да се зарадва. Когато гледа записа впоследствие, пианистът дори се разплакал от вълнение.

Кулинарията като изразно средство

"Влязох спонтанно като участник в предаването и не съм си представял, че ще стигна толкова далеч и ще успея да пренапиша историята. За първи път единодушно се печели титлата – звезден кулинар", сподели Евгени.

В Кухнята на Ада той показа не са кулинарен талант, голям колкото и в сферата на музиката, но и сдържан характер, с който устоя на всяко готварско предизвикателство на фона на честите скандали, които са неизбежни.

"Открих изкуството на кулинарията като още едно изразно средство", каза музикантът за опита, който шоуто му дава.

Припомняме, че на финала Евгени се изправи срещу моделката Славена Вътова, която завърши на второ място. По-рано на третото място се класира инфлуенсърката Нора Недкова.

На финала пред шеф Виктор Ангелов застанаха Спирова и Денисиньо, който успя да се справи брилянтно и се превърна в големия победител на осмия сезон.