Общината спира парите? Бъдещето на кандидат за Първа лига е под въпрос!

Бъдещето на кандидат за Първа лига е под много сериозна въпросителна. Става въпрос за тима на Янтра Габрово, който има огромен шанс да играе в българския елит през следващата кампания. Това стана ясно, след като днес областният управител Кристина Сидорова е върнала решението на Общинския съвет за подписване на договор за сътрудничество между Община Габрово и „ковачите“.

Договорът между Община Габрово и Янтра трябваше да бъде за срок от 5 години и да осигури на тима финансова подкрепа, която е от изключително значение за издръжката на клуба. Това пък поставя под съмнение бъдещето на „ковачите“. В момента Янтра заема второ място във временното класиране във Втора лига. В събота тимът приема Беласица, като при успех ще си гарантира бараж за влизане/оставане в Първа лига срещу завършилия на пета позиция в групата на изпадащите в елита.

Парите са от изключително значение за издръжката на Янтра

„Областният управител Кристина Сидорова върна решението на Общински съвет – Габрово за подписване на договор за сътрудничество между Община Габрово, „Силвър бет“ и ОФК „Янтра 2019“. Договорът трябваше да осигури финансова подкрепа за клуба през следващите 5 години. Средствата, които клубът щеше да получи са от изключително значение за неговата издръжка“.

„Това се случва в най-важния момент за футболния клуб – преди изиграването на последните срещи за влизане в „А“ Група, чакано цели 33 години от футболно Габрово. С подобни действие се възпира развитието на спорта в нашия град и поставя под риск развитието на ОФК „Янтра 2019“, съобщиха от Община Габрово.

ОЩЕ: Докато Монтана стяга куфарите: Три отбора влизат в безмилостен трилър за оцеляване