Поройни дъждове в Ню Йорк, части от града са под вода (ВИДЕО)

21 май 2026, 20:15 часа 1209 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Обилни валежи и гръмотевични бури доведоха до наводнения и повалени дървета в части от Ню Йорк в сряда вечерта. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения за Бруклин, Стейтън Айлънд, Куинс и Манхатън, като призова хората да не шофират превозни средства или да не ходят в райони, където водата покрива пътното платно.

В Бруклин е рухнало масивно дърво, което е блокирало оживено кръстовище. Улиците се превърнаха в реки за часове. Повече от 15 см дъжд са паднали за броени часове. Метростанции са наводнени, а хора буквално бяха отнесени от водата, превърнала улиците в реки.

Ню Йорк наводнения поройни дъждове
Елин Димитров
Елин Димитров
