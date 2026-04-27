Манчестър Юнайтед направи огромна крачка към голямата цел във Висшата лига

Манчестър Юнайтед постигна изключително ценен успех над Брентфорд с 2:1 в двубой от 34-тия кръг на Висшата лига. На "Олд Трафорд" Каземиро изведе "червените дяволи" напред в резултата в 11-ата минута. До почивката Бенямин Шешко удвои преднината на домакините. 180 секунди преди да изтече редовното време Матиас Йенсен намали изоставането на "пчеличките", които нямаха сили за повече. Така тимът на Майкъл Карик събра 61 точки на третото място и направи огромна крачка към подсигуряване на участие в Шампионската лига.

Юнайтед победи Брентфорд

Домакините влязоха добре в мача. Мейну проби по впечатляващ начин и намери Диало, чийто изстрел бе изчистен на голлинията. Малко по-късно Келъхър показа рефлекс, за да избие удар с глава на Магуайър, който засече центриране на Фернандеш. Логичното се случи в 11-ата минута. Поредният корнер на Юнайтед доведе до гол. Хари Магуйаър отклони към Каземиро, който реализира за 1:0.

🔴🇸🇮 Benjamin Šeško has now reached 10 Premier League goals on his first season at Manchester United, in ~1600 minutes.



11 goals in all competitions. ✅

Последваха два добри шанса за "пчеличките". При първия Тиаго се размина с топката, а при втория Ламенс спря Кайоде. В 35-ата минута бившият таран на Лудогорец изтърва поредна възможност. Ламенс показваше солидно ниво, като на два пъти предотврати автогол на Хевън. До почивката попадение на Диало бе отменено заради засада, но нямаше какво да спре Шешко да завърши скорстрелна контраатака в 43-тата минута.

През втората част Келъхър продължи с намесите. В другото поле Уатара два пъти излезе на стрелкови позиции, но не ги материализира. В 71-вата минута и гредата спаси Юнайтед. В 87-ата минута Йенсен реализира красив гол с бомбастичен шут.

