"В моята кариера и като футболист, и като ръководител досега не бях срещал такава агресия и омраза към нашите фенове. За мен всичко това беше планирано и добре инсценирано, защото няма как такава група от толкова много фенове да се придвижи от едно място до другото, може би към 250-300 метра минаха, за да отидат при нашите фенове. И абсолютно никой от охраната да не предприеме мерки за това." Това каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров в предаването "Събуди се" на NOVA по повод грозните сцени по време на мача с Олимпик Марсилия във Франция в четвъртък.

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Боримиров заяви, че почти през една-две години отборът на Марсилия бива наказан и има такива случки. "Не знам защо УЕФА допуска, след като вижда, че през годините привържениците на Марсилия правят такива неща, защо ги допускат до евротурнирите, защо не преместят мача, за да се играе някъде другаде."

Бившият футболист на Левски обясни, че от клуба са алармирали УЕФА още отпреди един месец и заподозря, че над френския отбор може би има политически чадър: "Ако се хванем на думите на г-н Борисов, че г-н Макрон е фен на Олимпик Марсилия, може би е имало чадър, за да си позволяват те в повечето европейски мачов, да посягат върху феновете на гостуващата агитка. Фактът, че не взеха необходимите мерки, за които ние апелирахме и алармирахме, ме навежда на тази мисъл."

Най-трудно организираното гостуване

Снимка: БГНЕС

В студиото беше и ръководителят на международния отдел и член на УС на Левски Галина Костова, която заяви: "Вече почти 28 години работя във футболен клуб Левски и мога да кажа, че това е най-трудно организираното ни гостуване в чужбина, като участник в европейски турнир".

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Тя разказа, че комуникацията с колегите им от Олимпик Марсилия е започнала веднага след изтеглянето на жребия в края на месец август. "Организационно си разменихме твърде много кореспондеция. В последния месец бяхме в постоянни онлайн срещи с тях, но и с представители на френската префектура - полицията в града. На тези срещи бяха представители на УЕФА, представили сме нашите опасения, че мачът ще се проведе там, имайки предвид цялата история, която съпътства фенското движение в този град, и не само." По думите ѝ от френска страна обстоятелствата са били подценени.

"Те решиха да намалят бройката на билетите, които ще предоставят на наши привърженици, именно защото могат да гарантират сигурността само на 500 души. Принципно в УЕФА турнирите 5% от капацитета на даден стадион се предоставя на гостуващия отбор за техните привърженици. Нашите получиха само 500 биулета с основния мотив, че гарантират сигурността на тези хора на стадиона. Но страшното е друго - те не можаха да гарантират сигурността на хората, които бяха на централната трибуна на стадиона. Те допуснаха нападение над нашите привърженици там от хора, които дойдоха от техния фенски сектор".

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Галина Костова разясни, че нападнатите български привърженици са хора от семействата на футболистите, на техните треноьри, спонсори, сезонни картодържатели, постоянни зрители на стадиона. "Този Вели, който е в най-тежко състояние - членът на дружение "Сини сърца", той наистина е на всеки мач на стадиона, пътува навсякъде на стадиона и за толкова много години това е най-сериозният инцидент, който ние преживяваме."

Какъв е протоколът

Снимка: БГНЕС

Костова обясни още, че при организация на такова гостуване на гостуващия отбор се предоставят 20 покани за централната ложа, където ръководствата стоят заедно, 200 билета първа категория, непостредствено до ВИП ложите на стадиона и останалите т.нар. фенски билети са в отделен защитен сектор на стадиона. "Тези хора, които бяха в 200-те билета в 1 категория, никой не е предполагал, че те няма да бъдат в отделена зона поне с някакъв буфер, с присъствие на повече секюрити. Стюардите се отдръпнаха дори - те като че ли дадоха знак на тези вандали, които нахлуха и напданаха нашите седящи там зрители".

Даниел Боримиров заяви, че не са имали видимост към случващото се на трибуните. "Когато Галина ми се обади по телефона, ние веднага реагирахме, Галина беше долу в разговор с делегата в мача и го попитаха защо не предприема мерки, като вижда какво става горе по трибуните. Той казал: "Аз заснемам това и ще бъде описано в протокола на УЕФА".

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По думите на Галина Костова провокациите са започнали от самото начало и са се засилили в последния месец. "Оказа се, че всъщност на нас не ни е предоставена съответната акредитационна система на стадиона. Ние получихме само акредитациите от УЕФА, които предоставят пълен достъп до стадиона. За съжаление, охраната на стадиона не призна тези акредитации и ние не сме реално допуснати до определени зони на стадиона. Ние, като служители на клуба, бяхме блокирани само в тунела, между съблекалните и изхода за терена.", каза Костова в ефира на NOVA.

Снимка: БГНЕС

"Делегатът отказа да спре мача. За съжаление, ни се падна много неопитен делегат, представител на Португалия, който вероятно не е преживявал подобно организационно събитие, такъв проблем, в кариерата си. Ако делегат беше немец, чех, словак, вероятно би взел по-адекватно решение, защото по същото време мач в Грузия беше забавен за повече от 30 минути", каза още тя и добави, че и съдията, и четвъртият съдия, и делегатът са отказали да забавят мача.

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Боримиров добави, че на полувремето са водени разговори с полицията, откъдето са казали, че се опасяват, че ако спрат мача, ще слязат феновете на терена и няма да могат да се справят с тях. "И може да стане по-лошо. Те ни казаха: "Ако вие забавите мача, вие ще сте отговорни."

Галина Костова обясни: "Хората са ядосани, бесни са, ни всички сме в такова състояние, но има правила. Ние сме участник в един турнир, в който има правилник, регламент. Има регламент за сигурност. Полицейските структури във Франция ни изпратиха 5 заповеди, които ние трябва да следваме и нашите привърженици също. С нас пътуваха трима представителите на полицията и СДВР. Всичко, което се случи, сме го предвидили, описали в срещи, но не ни се даде възможност въобще да вземем каквото и да е решение. Организаторът е префектурата на Марсилия, която гарантира сигурността. Президентът на Франция е дал изключителни права на местните префектури да вземат решения."

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На финала Боримиров увери, че клубът ще изисква наказания за тези фенове. "Не мисля, че трябва да има благодарности към Макрон. Не трябва да има отбори в евротурнирите, които застрашават живота на феновете."