Маурисио Почетино остана особено недоволен след завръщането си във Висшата лига. Той загуби първия си мач начело на Манчестър Юнайтед с 0:4 от Ливърпул, но имаше претенции както за червения картон, който Лени Йоро получи в осмата минута, така и за първия гол на мърсисайдци. Според аржентинския специалист, червен картон не е трябвало да има, а голът на Доминик Собослай е трябвало да бъде отменен.

Маурисио Почетино: "Да не би сега да преиграваме мача?"

Ето какво каза Маурисио Почетино за червения картон: "Много съм разочарован, защото смятам, че подобни неща никога не би трябвало да се случват. Въпросът ми винаги е бил един и същ - можем да приемем, че съдията може да допусне грешка поради емоционалната си връзка с играта. Но щом разполагаме с ВАР, какво правеха те? Какво правеха? Да не би сега да преиграваме мача? Ще имаме ли възможност да играем при равни условия - 11 срещу 11?. Проблемът е, че в такива ситуации, според мен, те трябва да си отделят време, за да прегледат нещата както трябва.

Разполагаме с невероятен "автомобил", но трябва да сме на ниво, за да го управляваме - трябва да го караме по най-добрия възможен начин. Ние приемаме и приветстваме технологиите, но какво правят те? И не става въпрос само за тази грешка или за онази при ситуацията с Холанд срещу Манчестър Сити - въпросът е как всичко това се отразява на развоя на събитията след това".

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"Може би през последните две години правилата са променени"

Почетино изрази и мнението си за първия гол на Ливърпул: "Никой не говори за това, че голът не беше редовен - той трябваше да бъде отменен, тъй като (Брадли) Баркола докосваше стената ни. Може би през последните две години правилата са променени - все пак аз бях в Америка, но през миналия сезон, когато (Еберечи) Езе отбеляза за Кристъл Палас (срещу Челси), се видя, че (голът беше отменен). Но ВАР не прегледа (гола на Доминик Собослай), той трябваше да бъде отменен. В такава ситуация съм длъжен да защитя играчите си и клуба си - трябва да изразя несъгласието си и да заявя, че бяхме прави, а решението беше неправилно. И сега - къде са трите точки?"

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