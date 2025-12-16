Любопитно:

Престижно: Българин попадна в състава на италиански гранд за Суперкупата

16 декември 2025, 22:00 часа 410 прочитания 0 коментара
Престижно: Българин попадна в състава на италиански гранд за Суперкупата

Българският талант Валери Владимиров ще попадне в състава на Минал за полуфиналния двубой срещу шампиона Наполи от Суперкупата на Италия. Това твърди изданието MIlanNews, което се позовава на журналиста Антонио Витиело. 17-годишният роден защитник може да бъде част от групата с 25 играчи за минитурнира в Саудитска Арабия. Бранителят наскоро записа дебют за "росонерите" в приятелска среща, когато игра рамо до рамо със звездите на тима.

Валери Владимиров ще бъде в групата на Милан

Той взе участие в контрола срещу втородивизионния Виртус Ентела, загубена с 2:3 на 14 ноември. Тогава Милан използва паузата за националните отбори, за да направи учебна игра. В нея Масимилиано Алегри даде шанс на много млади футболисти, но и на по-опитни играчи, които не са с националните си отбори. Сред титулярите се оказа и младият българин, който иначе е част от втория отбор на Милан.

Валери Владимиров получи доверието на Алегри да стартира сред титулярите в компанията на звездни имена като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк, Первис Еступинян и Юсуф Фофана. Роденият през 2008 година българин сложи фланелка с номер 34 на гърба си. През настоящия сезон Владимиров има 9 мача за дублиращия тим на "росонерите" и 3 за Примавера.

Милан Суперкупа на Италия Валери Владимиров
