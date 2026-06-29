Мондиал 2026 взе още две треньорски глави. След като националният отбор на Тунис се раздели със селекционера си още след първия мач от турнира, сега отпадането на два отбора предизвика същия развой на събитията. Чешката футболна федерация официално обяви раздялата си с Мирослав Коубек, докато в Шотландия изпратиха Стив Кларк от поста. Макар че и двете смени дойдоха преди часове, и в двете страни вече имат вариант за наследници на позицията.

Селекционерите на Шотландия и Чехия хвърлиха оставка

74-годишният Коубек изведе чехите до първото им участие на световно първенство от 20 години насам, след като отборът победи Ирландия и Дания след дузпи в плейофите през март. Чехите обаче не успяха да блеснат на турнира в САЩ, Мексико и Канада, като спечелиха само една точка при равенството 1:1 с Южна Африка и загубиха от Южна Корея и Мексико в група А. Представянето на тима предизвика вълна от критики по адрес на Коубек, който реши да подаде оставка. Той посочи грешна информация на медиите като една от причините за решението му. След отпадането от Мондиал 2026 чехите загубиха и своя най-добър нападател Патрик Шик. 30-годишният нападател на Байер Леверкузен обяви, че приключва международната си кариера след 56 мача, в които е отбелязал 26 гола.

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Селекционерът на Шотландия Стив Кларк също подаде оставка, след като отборът му отпадна от Световното първенство още в груповата фаза, въпреки че миналия месец подписа четиригодишен договор. "Гайдите" се надяваха да намерят място в елиминациите като един от осемте най-добри отбори, класирали се на третото място. Победата на Хърватия над Гана обаче сложи край на надеждите на шотландците. 62-годишният треньор изведе тима до последните две европейски първенства, с което сложи край на 23-годишното чакане за участие в голям турнир. Последва първо участие на Мондиал от 1998 година насам. Кампанията на "гайдите" САЩ започна общаващо, след като победиха Хаити с 1:0, но загуба със същия резултат от Мароко беше последвана от фатално поражение с 0:3 от Бразилия, белязано от редица грешки в отбраната. Така отборът вече 13 пъти не успява да премине груповата фаза на нито един голям турнир.

Вече има фаворити за постовете им

Треньорът на Евертън Дейвид Мойс е сред фаворитите за заместник на Кларк преди Евро 2028, където Шотландия може да играе пред родна публика. Глазгоу е един от осемте градове-домакини, като турнирът ще се проведе в Англия, Уелс, Шотландия и Република Ирландия. Междувременно в Чехия сериозно се говори, че бившият наставник на Тотнъм - Анге Постекоглу, ще поеме вакантната позиция на Коубек.

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