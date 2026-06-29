Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:
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НА ЖИВО: Мъртво ли е мирното споразумение между САЩ и Иран?

29 юни 2026, 0:01 часа 595 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
НА ЖИВО: Мъртво ли е мирното споразумение между САЩ и Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Нова ескалация на напрежението в Близкия изток между Иран и САЩ. Рано в неделя Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че нейните военноморски и въздушно-космически сили са предприели съвместни атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ, информира Ройтерс. Нарушаването на примирието е в противоречие с клауза 1 от Меморандума за разбирателство от Исламабад и ще доведе до пълно прекратяване на всички дипломатически процеси“, се посочва в изявление на КГИР, излъчено по иранската телевизия „Прес Ти Ви“.

В същото време кувейтската армия съобщи, че Кувейт е подложен на атака от „вражески“ ракети и дронове. „Въздушната отбрана на Кувейт в момента отблъсква вражески ракетни атаки и атаки с дронове. Призоваваме всички да спазват инструкциите за безопасност и сигурност, издадени от съответните власти“, предупредиха кувейтските въоръжени сили в „Екс“ (X), цитирани от Франс прес.Нова ескалация на напрежението в Близкия изток между Иран и САЩ. Рано в неделя Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че нейните военноморски и въздушно-космически сили са предприели съвместни атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ, информира Ройтерс. Нарушаването на примирието е в противоречие с клауза 1 от Меморандума за разбирателство от Исламабад и ще доведе до пълно прекратяване на всички дипломатически процеси“, се посочва в изявление на КГИР, излъчено по иранската телевизия „Прес Ти Ви“.

В същото време кувейтската армия съобщи, че Кувейт е подложен на атака от „вражески“ ракети и дронове. „Въздушната отбрана на Кувейт в момента отблъсква вражески ракетни атаки и атаки с дронове. Призоваваме всички да спазват инструкциите за безопасност и сигурност, издадени от съответните власти“, предупредиха кувейтските въоръжени сили в „Екс“ (X), цитирани от Франс прес.

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САЩ мирно споразумение война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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