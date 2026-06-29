Заради американските атаки: Иран отмени участието си в техническите преговори

Иран не участва в техническите преговори, насрочени за днес, поради атаките срещу страната в последните дни и неизпълнените условия от подписания със САЩ меморандум за разбирателство, заяви пред държавната телевизия Мехди Фазаейли, член на Службата за съхраняване и публикуване на трудовете на върховния лидер на Иран, цитиран от Ройтерс.

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"Една от причините, например, е да се провери дали имаме достъп до размразените средства. Ако такъв достъп няма, това означава, че това условие не е изпълнено", каза Фазаейли.

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Американските военни съобщиха вчера вечерта, че са нанесли удари срещу Иран - броени часове след като танкер, плаващ под панамски флаг, беше поразен от ирански дрон в Ормузкия проток. Техеран заяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Кувейт и Бахрейн.

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