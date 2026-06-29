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Инфарктен трилър: Бразилия погледна бездната в очите, но изхвърли Япония след луд обрат

29 юни 2026, 22:14 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Инфарктен трилър: Бразилия погледна бездната в очите, но изхвърли Япония след луд обрат

В двубой от елиминационната фаза на Световното първенство 2026 Бразилия и Япония предложиха динамичен и напрегнат мач в Хюстън. Бразилците започнаха по-активно и още в началните минути създадоха опасности чрез Бруно Гимараеш, Винисиус и Матеус Куня, но японският страж Зион Сузуки се намеси уверено и запази равенството. Натискът на “селесао” продължи, но въпреки контрола върху играта тимът не успяваше да реализира положенията си.

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Япония използва отлично една от възможностите си и в 29-ата минута откри резултата. Кайшу Сано пресече неточно подаване на Данило в централната зона, напредна и с прецизен удар по земя прати топката в долния ъгъл за 1:0. До края на първата част Бразилия опита да отговори, но японската защита и вратарят Сузуки се справиха стабилно.

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Бразилия

След почивката бразилците излязоха още по-настоятелни и натискът им бързо даде резултат. Те създадоха няколко опасни ситуации чрез Бруно Гимараеш и Каземиро, а в 56-ата минута стигнаха до изравняване. След центриране на Габриел Магаляеш опитният Каземиро се позиционира отлично и с удар с глава прати топката под напречната греда за 1:1.

До края Бразилия продължи да търси победата. Винисиус бе близо до пълен обрат, след като преодоля няколко защитници и стреля технично, но топката срещна гредата след намеса на Сузуки. Габриел Мартинели също пропусна добра възможност, но в добавеното време именно той се превърна в герой за своя тим. След подаване от Бруно Гимараеш бразилското крило се озова прати топката във вратата на Япония, оформяйки драматичния успех с 2:1 и класирайки Бразилия за следващата фаза на турнира.

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Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026 Япония отбор
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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