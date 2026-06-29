Енцо Мареска получи лоши новини още в първия си ден като мениджър на Ман Сити

През последните месеци една от водещите теми в английския футбол бе кой ще замени Пеп Гуардиола начело на Манчестър Сити. Кандидатите за поста му на "Етихад" се сведоха до един, а именно неговия бивш ученик - Енцо Мареска. В понеделник ръководството на "гражданите" най-накрая обяви завръщането на италианеца в Манчестър. Италианецът, който е имал два престоя в Сити на различни позиции, подписа тригодишен договор.

Мареска се сблъсква със сериозни проблеми още на стара

Мареска претърпя незабавен удар в деня, в който бе обявен за треньор на Манчестър Сити, след като се появиха новини, че един от ключовите му играчи ще пропусне началото на новия сезон. Италианецът изрази ентусиазма си да работи с такъв талантлив отбор, но ще трябва да изчака по-дълго, за да може да разчита на "метронома" в халфовата линия - Родри. Носителят на "Златната топка" за 2024 г. в момента е с националния отбор на Испания на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, но според Джак Гауган от "Daily Mail", той ще се подложи на операция след турнира, тъй като е претърпял "мистериозна контузия".

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Очакваше се Родри и другите звезди от Световното първенство да се върнат по-късно от почивките си и да пропуснат значителна част от предсезонната подготовка. Но тъй като испанският халф ще се подложи на операция, той вероятно ще пропусне началото на сезона 2026/27. Изглежда сигурно, че той няма да бъде на разположение за мача за Комюнити Шийлд срещу Арсенал на 15 август. След това Сити ще се изправи срещу Борнемут, Кристъл Палас и Ковентри Сити в първите си три мача от английския шампионат. "Гражданите" ще се опитат на всяка цена да върнат Родри за дербито срещу Манчестър Юнайтед на 12 септември. Не е посочен срок за завръщането му, нито има подробности за контузията му. Въпреки това информацията сочи, че Родри няма да отсъства много дълго от терените.

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