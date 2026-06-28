Иран с призиви за ненамеса в Ормузкия проток: Кога ще се възстанови капацитетът му? (ВИДЕО)

"Съгласно меморандума за разбирателство Ормузкият проток ще се върне към предвоенния си оперативен капацитет в рамките на 30 дни под управлението, прието от Иран, и след премахване на пречките от Ислямска република Иран. Това е заявил Иранският външен министър Абас Арагчи по време на пресконференция с ираккия си колега, предават както Middle East Eye, така и Clash Report. Изявлението на Аргачи идва в момент, в който две поредни нощи

САЩ атакуват и извършват удари срещу "множество цели" в Иран по заповед на американския президент Доналд Тръмп. Това стана след като сутринта на 27 юни Иран удари с дрон мостика на кораба "Кику", който минаваше през Ормузкия проток.

Става въпрос за танкер, натоварен с над 2 000 000 барела суров петрол, плаващ под знамето на Панама.

Иран не иска никой да се намесва

Според него тези споразумения в момента се прилагат и отговорността за тях се носи единствено от Ислямска република Иран.

"Съгласно меморандума за разбирателство, подписан между Иран и Съединените щати - всяка намеса по този въпрос или всеки опит за създаване на нови или отделни договорености от тези, които в момента се прилагат от Ислямска република Иран, само ще усложни ситуацията, ще забави повторното отваряне на Ормузкия пролив и ще увеличи напрежението", подчертава Арагчи.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



Under the memorandum of understanding, the Strait of Hormuz will return to its pre-war operating capacity within 30 days under the management adopted by Iran and after the obstacles are removed by the Islamic Republic of Iran.



These… pic.twitter.com/48pgtHrRTH — Clash Report (@clashreport) June 28, 2026

Инцидентите в Ормузкия проток

Аргачи отчита, че през последните две нощи, инцидентите в Ормузкия проток инцидентите веча са допринесли за покачване на напрежението и конфронтации.

"Призовавам всички страни да не се намесват в управлението на Ормузкия проток или в договореностите, предприети от Ислямска република Иран за неговото повторно отваряне. Те трябва да спазват подписания меморандум за разбирателство и да не позволяват той да се отклонява от предвидения курс", добави още Арагчи. ОЩЕ: Втора поредна нощ: Иран удари петролен танкер, САЩ отговориха с бомбардировки