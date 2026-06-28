Близкият изток отново гори: С "Иран вече няма да съществува" САЩ и Иран си размениха удари

Нова ескалация на напрежението в Близкия изток между Иран и САЩ.

Рано в неделя Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че нейните военноморски и въздушно-космически сили са предприели съвместни атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ, информира Ройтерс.

„Нарушаването на примирието е в противоречие с клауза 1 от Меморандума за разбирателство от Исламабад и ще доведе до пълно прекратяване на всички дипломатически процеси“, се посочва в изявление на КГИР, излъчено по иранската телевизия „Прес Ти Ви“.

Още: Втора поредна нощ: Иран удари петролен танкер, САЩ отговориха с бомбардировки

В същото време кувейтската армия съобщи, че Кувейт е подложен на атака от „вражески“ ракети и дронове. „Въздушната отбрана на Кувейт в момента отблъсква вражески ракетни атаки и атаки с дронове. Призоваваме всички да спазват инструкциите за безопасност и сигурност, издадени от съответните власти“, предупредиха кувейтските въоръжени сили в „Екс“ (X), цитирани от Франс прес.

Източник: iStock

Сирени за въздушна тревога прозвучаха тази нощ и в Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на САЩ, съобщи министерството на вътрешните работи на кралството. Ведомството призовава жителите на Бахрейн да „пазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място“. Засега няма информация за жертви сред американците, нито за сериозни последствия или щети по американски обекти“ при атаките срещу Кувейт и Бахрейн, каза пред Ройтерс длъжностно лице от САЩ, пожелало анонимност, предад БТА.

Ударите на САЩ

Иранските атаки са в отговор на действията на САЩ, които нанесоха тази нощ нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по радарни станции, разположени по крайбрежието на Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

Още: Американската империя е в безизходица: Медия на "Хизбула" тържествува

Тръмп предупреди също, че „може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим с военни средства това, което започнахме толкова успешно. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува!“.

Уточнение дойде от Централното командване на въоръжените сили на САЩ, според което ударите са засегнали 10 ирански военни цели в близост до Ормузкия проток.

Иран вчера също предприе атака с безпилотни летателни апарати срещу Бахрейн, докато кораб в Ормузкия проток беше ударен от „неидентифициран снаряд“ – вероятно в отговор на въздушни удари, нанесени по-рано от САЩ.