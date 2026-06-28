178% инфлация: Храната в Иран е поскъпнала двойно за година

Иран изнемогва икономически, а годишният темп на инфлацията в страната скочи до 88,6% през юни - най-високата стойност за последните месеци. Войната в Близкия изток засили натиска върху икономиката, която и без това се бори със санкциите и години на хиперинфлация, предаде Франс прес.

Официални данни, публикувани вчера от статистическия център на Иран, сочат, че цените на хранителните продукти са се удвоили в сравнение с миналата година. Ръстът при хляба и зърнените продукти е със 138,8% на годишна база, докато млякото, сиренето и яйцата отбелязват поскъпване със 151,9%. При месото данните показват увеличение със 178,2%.

Смазващ ръст на цените

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За сравнение, годишната инфлация е била 68% през февруари преди избухването на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран.

От години икономиката на страната е обременена от хронична хиперинфлация и рязко обезценяване на риала, до голяма степен заради международните санкции, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

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В доклад, публикуван в началото на юни от иранската централна банка и цитиран от Асошиейтед прес, беше посочено, че годишната инфлация в Иран през май е достигнала най-високото ниво от Втората световна война насам.

Индексът на потребителските цени, който измерва стойността на кошница от продукти и услуги, е достигнал ниво от 77,2% през май в сравнение с предходната година, отчете Централната банка на Иран.

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Инфлацията при цените на ежедневните и общи стоки и услуги като лекарства, таксита, тютюн и такси за комуникации, отбеляза тогава ръст със 113,8% на годишна база.