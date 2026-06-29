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От грешник до герой: Звезда на Бразилия с антирекорд

29 юни 2026, 22:58 часа 152 прочитания 0 коментара

Каземиро се оказа сред най-обсъжданите фигури при победата на "селесао" с 2:1 над Япония в двубой от 1/16-финалите на Световното първенство. Полузащитникът още в 13-ата минута получи жълт картон, пети на световни финали, с което постави нов рекорд. Впоследствие обаче той се реваншира по най-добрия начин, след като в 55-ата минута реализира попадение за 1:1 и даде старт на обрата на своя тим, преди да напусне терена при смяната си в края на редовното време.

Каземиро с рекорд за най-много жълти картони

Полученото официално предупреждение превърна Каземиро във футболиста с най-много жълти картони на Мондиали от дебюта му през 2018 година насам. На настоящото световно първенство това вече е вторият му картон, след като бе санкциониран и в срещата от груповата фаза срещу Мароко, завършила 1:1. Данните показват още, че три от общо петте му жълти картона на световни финали са дошли в едва четири срещи от елиминационната фаза.

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Каземиро

Така бразилският халф вече е само на едно официално предупреждение от изравняване на най-нежелания рекорд в историята на националния тим на Бразилия на световни първенства. Водач по този показател продължава да бъде легендарният десен защитник Кафу, който е натрупал шест жълти картона в участията си на Мондиали.

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Каземиро Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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