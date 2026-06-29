Съдът реши: Началникът на ВиК-Несебър остава в ареста

Окръжният съд в Бургас остави в ареста ръководителя на ВиК-Несебър, обвинен, че е взел подкуп от 8000 евро, за да присъедини имот към канализационната мрежа. Задържан при акцията миналата седмица беше и неговият заместник, който обаче по-късно е бил освободен. Проверяват се данни дали и назад във времето е имало корупционни практики в местния клон на водоснабдителното дружество.

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Първите сигнали за корупция във ВиК-Несебър са получени в края на миналия месец. Започнало разследване, включително със специални разузнавателни средства. „Когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВиК-Несебър, отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казали: „Не си пускайте заявление, отидете при ръководителя“. И там се започва – дайте, ще видим, ще поговорим. След това получава предложение“, каза за БНТ Ст. комисар Николай Ненков, началник на ОД на МВР – Бургас.

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Такова предложение получил и мъж от Несебър. Срещу 8000 евро да бъде включен имотът му в село Кошарица в канализационната мрежа. Парите, които дал на началника на ВиК, обаче били белязани. „Белязаният материал съответства на банкнотите и върху задържаното лице, единствено и само на него. Фактическото предаване на парите става лично между основния ни свидетел и ръководителя на звеното. Те са били само двамата“, уточни Андрей Червеняков, наблюдаващ прокурор. Разследващите ще проверяват и дали подкупите са били обичайна практика.