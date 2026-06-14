Водещи американски лекари: Бременните трябва да се ваксинират срещу COVID-19

Американският колеж по акушерство и гинекология е издал собствени препоръки за ваксинация на бременни жени, които според д-р Аспарух Илиев за първи път от близо 80 години се различават от насоките на американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

В публикация в социалната мрежа Facebook Илиев посочва, че причината за това е натрупването на „ненаучни коментари и препоръки“ в позициите на CDC, като дава за пример „интерпретациите“ по темата за аутизма.

По думите му най-съществената разлика между препоръките на двете институции е категоричната позиция на Американския колеж по акушерство и гинекология в подкрепа на ваксинацията срещу COVID-19 при бременните жени. Според Илиев рискът от спонтанен аборт и увреждане на плода след заболяване от COVID-19 е многократно по-висок при неваксинираните бъдещи майки.

„Това е само първият случай на открито противопоставяне на експертните организации на препоръките на CDC и FDA, като в близките месеци това поведение ще бъде вероятно последвано от много други професионални медицински асоциации“, пише Илиев.

Той подчертава още, че медицинският консенсус се основава на факти, а не на вяра, и изразява мнение, че отклоняването на държавни агенции от този консенсус неизбежно води до противопоставяне от страна на научната общност.