Неймар: С Меси преминахме през ад в ПСЖ

Попитан за триумфа на Лео с националния тим на Аржентина на Мондиала в Катар, Неймар коментира в интервю пред Globoesporte, че е бил щастлив за приятеля си, но и тъжен в същото време. "Той отиде в рая с националния отбор на Аржентина, печелейки всичко в последните години. А с Пари Сен Жермен премина през ад. Ние преминахме през ад - той и аз", каза бразилецът.

Той не коментира детайли, но добави, че Меси не е бил справедливо критикуван в Париж и не е заслужавал такова отношението при раздялата си с тима от футболна гледна точка. Преди аржентинският нападател да премине в американския Интер Маями през лятото, игра с Неймар два сезона при "принцовете". Двамата бяха съотборници и от 2013-та до 2017-а в Барселона.

С екипа на Интер Маями 36-годишният Лео отбеляза 11 гола и изведе клуба до трофея в турнира за Купата на лигите. Неймар пък се присъедини към саудитския Ал Хилал преди няколко седмици за 90 милиона евро.

