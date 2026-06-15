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Неостаряващият Мануел Нойер: Стражът на Германия пренаписа историята на Бундестима

15 юни 2026, 13:41 часа 664 прочитания 0 коментара

Стражът на националния отбор по Германия Мануел Нойер сподели впечатленията си след като Бундестимът разгроми дебютанта Кюрасао със 7:1 в първия си мач от турнира. Със завръщането си в националния отбор, той постави рекорд за най-възрастен германски футболист, участвал на световно първенство.

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„Чаках този ден толкова дълго и бях решен да играя. Беше страхотно да съм на терена заедно с момчетата. Винаги е много важно да стартираш добре в голям турнир. Играхме добър мач и отбелязахме много голове. Играчите, които влязоха като резерви, внесоха добра енергия. Никога не спряхме да търсим следващия гол. Сега ще анализираме и ще видим какво можем да подобрим в следващите мачове“, каза Нойер след срещата.

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Германия отбор

„Всъщност щях да го спася, но топката се отклони и разстоянието беше твърде малко, за да успея да реагирам. Просто нямах късмет“, сподели германецът относно допуснатото попадение.

„Да започнем по този начин на Световното първенство е много специално. Това ни дава увереност и чувство за спокойствие. Въпреки това, знаем, че това не е като 7:1 в полуфинала срещу Бразилия“, каза стражът.

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Германия отбор Мануел Нойер Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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