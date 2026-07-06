Реал Мадрид си хареса национал на Хърватия, но трябва да извади сериозна сума за халфа на Интер

Хърватският национал Петър Сучич приключи участието си на Световното първенство по футбол с подобрена репутация и вече привлече вниманието на някои от европейските грандове, включително Реал Мадрид. Това съобщи изданието „vecernji.hr“. Редица отбори от Висшата лига също са забелязали представянето на родения през 2003 година полузащитник на италианския Интер.
Петър Сучич е оценен на 60 милиона евро
Una joya croata del Inter entra en el radar del Real Madrid tras su Mundial— Bernabéu Digital (@BernabeuDigitaI) July 6, 2026
Petar Sucic se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes.https://t.co/xLpqLBiL3D
Сучич беше сред най-изявените футболисти в хърватския тим, воден от селекционера Златко Далич, преди да бъде елиминиран от Португалия. Асистенция срещу Англия и гол срещу Гана, съчетани с добър принос в двубоите срещу Панама и Португалия на Мондиал 2026, спечели множество похвали за халфа и повишаване на цената му.
Пазарната оценка на Петър Сучич вече е близо до 60 милиона евро. Настоящият договор на хърватския национал е до юни 2030 година.
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