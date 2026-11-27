Председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков призова партиите в Народното събрание да изготвят обща декларация, с която да осъдят нападението срещу български футболни привърженици в Марсилия. Идеята му беше подкрепена от председателя на парламента Михаела Доцова, която предложи всяка парламентарна група да излъчи свой представител за подготовката на документа.

Повод за реакцията са сблъсъците около футболния мач между "Олимпик Марсилия" и "Левски" в Лига Европа, при които бяха нападнати български привърженици. Още: "Осъждаме насилието": И Мирчев не разбира благодарностите на Радев към Макрон

Денков поиска обща позиция на парламента

"Да се обединим всички, защото това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти. Затова да подготвим общ текст на декларация, тя да мине през Комисията по външна политика и след това да бъде приета и в пленарната зала", призова Денков.

Той посочи, че няма смисъл всяка парламентарна група да представя отделна декларация по случая, след като става дума за нападение срещу български граждани.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова предложи всяка политическа сила да излъчи по един представител, който да участва в изработването на общия текст. След подготовката му декларацията трябва да бъде внесена в деловодството на парламента, обсъдена и подложена на гласуване.

Още преди това Доцова осъди нападението в публикация във Facebook. Още: Първи арестуван за нападението над феновете на Левски в Марсилия

"Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима", написа тя.

Председателят на парламента подчерта, че спортът трябва да обединява хората и да носи положителни емоции, а не да се превръща в повод за омраза и насилие.

"Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им", добави Доцова.

Държавните институции осъдиха нападението

Реакции срещу случилото се дойдоха и от останалите институции. Министерството на външните работи призова френските власти да установят всички обстоятелства около инцидентите с български граждани в Марсилия.

Премиерът Румен Радев съобщи, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон за нападението. Двамата споделят позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа, написа министър-председателят във Facebook. Още: "Радев се скъса да благодари на Макрон": Борисов е възмутен от Франция и иска да изхвърлят Олимпик Марсилия от турнирите (ВИДЕО)

Държавният глава Илияна Йотова също осъди нападенията над българските футболни фенове и призова за установяване на виновните и търсене на отговорност.

Междувременно генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева съобщи пред БНТ, че няма данни за задържани български граждани или за пострадали, настанени в болница във Франция.

Случаят предизвика реакции и от представители на различни политически сили, които изразиха възмущение от нападението и настояха за изясняване на обстоятелствата около него.