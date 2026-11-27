УЕФА е започнала дисциплинарно производство срещу Олимпик Марсилия. Поводът са ексцесиите, които се случиха на стадион "Велодром" по време на срещата между френския гранд и Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Тогава ултрасите на марсилци нападнаха феновете на "сините". От централата ще разгледат нередностите и според това колко тежко са нарушени правилата за безопасност, Марасилия ще бъде санкциониран, като може да се стигне и до временно отстраняване на клуба от европейските клубни турнири.

УЕФА ще проведе разследване

След безредиците по трибуните на стадион "Велодром", УЕФА ще разгледа сблъсъците между феновете на Олимпик Марсилия и Левски. Разследването на централата може да доведе до санкции за френския гранд. Ще бъде обърнато внимание както на поведението на привържениците, така и на организацията, която е задължение на самия клуб. От Марсилия отговарят и за осигурената безопасност на всички фенове на стадиона. от УЕФА ще обърнат специално внимание именно на мерките за сигурност, които са предприети от марсилци.

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УЕФА може да извади Марсилия от турнирите си

Безредици от такова естество ще се разглеждат като нарушения по член 16, който урежда безопасността по време на мачовете. Възможни наказания, които Олимпик Марсилия може да понесе са финансова глоба, затваряне на стадиона, забрана за фенове при гостуванията и мачове без публика. Ако се установи много тежко нарушение на правилника, може да се стигне дори до отнемане на точки или изключване от европейските клубни турнири, които влизат под егидата на УЕФА.

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