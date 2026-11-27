Валери Божинов изказа своята позиция за случилото се на стадион "Велодром" по време на срещата от основната фаза на Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски. Френският гранд победи шампиона на България с 1:0, но не това беше главната тема на вечерта. Феновете на "сините" по трибуните бяха нападнати от ултраси на марсилци, като се стигна до големи ексцесии на трибуните. Бившият нападател на Левски изрази възмущението си от поведението на феновете на Марсилия и призова българските власти за незабавни действия.

Валери Божинов: "Това е недопустимо"

Ето какво каза Валери Божинов: "Приятели, намирам се на стадион "Велодром" след мача между Марсилия и Левски. Всички знаете какво се случи днес на мача. Това не беше мач, това беше клане. Клане спрямо нашите фенове, спрямо български граждани, спрямо феновете на Левски - това е недопустимо. Смея да твърдя, че това беше организирано заедно с управниците на стадиона. Това е недопустимо, което се случва. В XXI век, в Европа, във Франция - това е недопустимо!

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"Говорим за човешки живот"

Това, което искам да кажа от позицията си на популярна личност - Валери Божинов, желая българското външно министерство да сезира веднага, на момента и сега, да потърси отговорност на френското правителство, на УЕФА, на всички органи, които са замесени в организирането на това нещо. Говорим за човешки живот. Тук има майки, деца, хора, възрастни, стари, млади... Сезирам господин Румен Радев, господин Дерменджиев, сезирам цялото българско управление, което е на власт, и всички, които са замесени и свързани с политиката и отговарят за България, защото българският гражданин заслужава уважение и респект".

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