Олимпик Марсилия излезе с официална позиция за побоя, който феновете на клуба нанесоха на тези на Левски. Българският шампион гостува на френския гранд в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа, но още преди двубоя ултраси на марсилци влизаха във физически конфликти с привърженици на "сините". На стадион "Велодром" ситуацията ескалира и завърши с много пострадали фенове на Левски.

Олимпик Марсилия: "Безопасността на всички зрители остава абсолютен приоритет"

Ето какво написаха от Олимпик Марсилия на официалния си сайт: "Олимпик Марсилия категорично осъжда насилието, което се случи по време на мача срещу Левски. Клубът в момента провежда щателно разследване на обстоятелствата около тези събития. OM работи в тясно сътрудничество с правоохранителните органи и остава напълно на разположение на съответните власти, за да гарантира, че истината за тези съжаляващи събития ще бъде напълно разкрита. Олимпик Марсилия иска да повтори, че безопасността на всички зрители остава абсолютен приоритет". Левски загуби срещата с 0:1, но резултатът остана на заден план заради ексцесиите по трибуните.

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Левски има шанс за класиране на елиминации

Въпреки загубата, Левски запазва реалистичните си шансове за класиране в елиминационната фаза на Лига Европа. "Сините" имат актив от 7 точки, като са на 16-о място във временното класиране. Преди мача с Марсилия те записаха 2 победи, 1 равенство и 1 загуба. За българския шампион предстоят още домакинства на Лилестрьом и Милан и гостуване на Съндерланд.

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