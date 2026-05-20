Христо Янев изключи "купонджията" на ЦСКА от финала за Купата на България

Полузащитникът на ЦСКА Исак Соле не попадна в групата на отбора за днешния финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Наставникът на "червените" Христо Янев е взел решение да го остави извън групата, в която попадат общо 20 футболисти. Не е ясна причината за изключването на Соле от групата за финала, но халфът не убеждава нито на терена, нито извън него.

Соле купонясва с футболисти на Левски, а кадри от нощното заведение бързо обиколиха социалните мрежи. Оказа се, че кадрите не са актуални, а халфът вече се извинил на клуба. Въпреки това, към Соле заваляха множество критики от фенове на ЦСКА. Освен това, след като пристигна от Славия, Исак Соле все още не успява да убеди, че има място в състава на ЦСКА.

Иначе в групата на ЦСКА за финала на Купата на България попаднаха следните футболисти:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов

Защитници: 2. Пастор, 19. Иван Турицов, 17. Анхело Мартино, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов

Халфове: 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими

Нападатели: 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

