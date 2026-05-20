Турция вече има собствена балистична ракета в арсенала си и приобщи армиите на Сирия и Либия

20 май 2026, 13:46 часа 4462 прочитания 0 коментара
Турция официално добави за първи път собствената балистична ракета TAYFUN Block-2 ("Тайфун") към военния си арсенал. Ракетата има обхват над 500 км, свръхзвукова скорост и висока прецизност. Проектирана да поразява критични военни цели, тя е мобилна, устойчива на електронно заглушаване и действаща при всякакви метеорологични условия - това е рекламата на производителя, препредадена дословно от турския информационен проект Clash Report.

Междувременно, сирийската армия участва във военното учение EFES-2026 на турската армия, като участието беше с основно подразделение. Това е първият път, когато сирийските въоръжени сили се присъединяват към военно учение извън Сирия след идването на Ахмед Ал Шараа на власт. Шараа, известен като Абу Мохамед ал Джолани, е джихадист от Фронт ан Нусра - терористична организация, която води началото си от "Ислямска държава в Ирак" и Ал Кайда и която впоследствие скъса с Ал Кайда заради различия в целите.

Освен това, 502 либийски войници и то от двете квазидържави в Либия, също взеха участие в EFES-2026 под единен либийски флаг. Това е първият път, когато либийската армия тренира извън Либия. Припомняме, че в Либия от няколко години има военен конфликт, като "узурпаторът" маршал Халифа Хафтар така и не успя да свали правителството в Триполи, но и то не се справи с бунта му. А Путинова Русия подкрепя Хафтар, докато Турция застана зад властта в Триполи - но войната в Украйна ограничава възможностите на Кремъл да влияе на много други места по света, където има интереси.

Учението EFES-2026 на Турция събра над 10 000 войници и наблюдатели от над 50 държави - събитието е най-голямото комбинирано учение с бойни стрелби за годината.

Ивайло Ачев
