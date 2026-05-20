Видин дава старт на лятото със Summer Vibes Festival 2026

Два дни спорт, музика, игри и много енергия ще превземат Видин на 30 и 31 май по време на Summer Vibes Festival 2026. Парк "Рова" до Спортна зала "Фестивална" ще се превърне в място, където децата и младите хора ще могат да оставят телефоните настрана и просто да бъдат навън – да играят, да спортуват, да се срещат и да се забавляват заедно на открито.

За седма поредна година фестивалът не изневерява на каузата си и поставя акцент върху движението и активния начин на живот, като разгръща мащаба си. На стадион "Георги Бенковски" ще се проведе футболният турнир "Бъдещето на Видин", който ще събере най-малките футболни таланти от детските градини в града. Част от програмата са още 3х3 баскетболен турнир за младежи, състезания с тротинетки и куп игри, които връщат към безгрижните детски дни на 90-те – скачане на въже, надпревари с чували и още много предизвикателства. Сред една от интересните спирки ще бъде и Библиобусът на РБ "Михалаки Георгиев", който ще покаже на най-малките, че освен на площадката, приключения могат да се откриват и в книгите.

Организаторите са подготвили над 200 награди за участниците в различните турнири и активности, а входът за всички събития е свободен.

Най-силните емоции обещава вечерната сцена – на 30 май публиката ще чуе магнетичната Дара Екимова, а на 31 май фестивалът ще завърши с експлозивните Fyre и DJ Theo. Ще се изявят и млади местни таланти от Видин. За доброто настроение през двата дни ще се грижи атрактивният Играта, който ще бъде водещ на фестивала.

Summer Vibes Festival 2026 се организира от Община Видин и Event Masters с партньорството на Общински комитет по наркотични вещества – Видин и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Посланието на фестивала и тази година е ясно – повече време навън, повече спорт, повече срещи на живо и повече истински детски спомени. Let's play together!

