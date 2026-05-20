След инцидента във Витоша - стръвница ли е мечката: Говори д-р Николай Скендерски

След като на 16 май беше съобщено, че вероятно мечка е убила турист във Витоша - дни по-късно властите потвърдиха следи от диво животно (голяма и малка мечка) и започнаха разследване. Резонно случаят предизвика безпокойство в обществото, но докато отговорните институции разследват трагичния инцидент Actualno.com потърси ветеринаря д-р Николай Скендерски, който дълго време работеше в Столичния зоопарк и който добре познава природата на мечките и инстинктите на дивите животни.

Ветеринарният лекар започна с това, че популацията на кафява мечка в България се увеличава, защото има добри условия за това.

Стръвница ли е мечката от Витоша?

Д-р Скендерски е на мнение, че не може от раз да се твърди, че мечката от случая на Витоша е стръвница, тъй като мечките по принцип не нападат. "Много опасна е ситуацията, когато има малки", каза д-р Скендерски, като по думите му тогава "инстинктът им говори".

Той отговори на въпрос дали една такава мечка трябва да бъде застреляна, но изрази мнение против такова нещо.

"Просто трябва внимателно да се проучи ситуацията, при която е станало това. Еднократното застрашаване или проява на агресия не значи, че мечката е агресивна, че ще стане стръвница и т.н.", коментира още той.

Д-р Скендерски смята, че е невъзможно да има критерии, при които една мечка може да бъде определена като стръвница: Първо, защото тя не е непрекъснато с малки и второ, защото много зависи от конкретната ситуация.

"Мечките по принцип са миролюбиви животни. Необезпокоявани не търсят контакт са хората. По принцип са безобидни, но има условия, както при всички видове животни - когато отглеждат поколението си, те са с инстикт за самосъхранение с оглед да запазят потомството", обясни д-р Скендерски.

Не бягайте, когато видите мечка

Основно това посъветва д-р Николай Скендерски в случай, че се срещнем с мечка и обясни:

"Ако бягате, животното ви възприема като потенциална жертва и особено ако има мечета. Тогава вие активирате инстинкта за самосъхранение".

Според него и не трябва да се страхуваме или ако се страхуваме - да не показваме страх, а напротив - да вдигнем шум, но и да спазваме разстояние от животното.

"Друго не може да направите", смята още д-р Скендерски.