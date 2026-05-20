Парк вместо небостъргач в "Младост": Преложение от "Спаси София“

Парк вместо 22 етажа сграда в "Младост", предлагат от партия "Спаси София". Те ще внасат днес доклад с предложение кметът Васил Терзиев да преработи плана и да спре строежа на небостъргача, съобщи общинският съветник Андрей Зографски. "В доклада, който внасяме, възлагаме на кмета на Столичната община да предприеме действия за служебни изменения на подробния устройствен план", каза арх. Росица Николова, която е зам.-председател на Комисията по архитектура.

ОЩЕ: Нов обрат: Терзиев спира проекта за небостъргача в "Младост"

И добави, че е огорчена от изявите на кмета, в които твърди, че "Няма какво да се направи, това е завареният ПУП, така изглежда застрояването, предишните управляващи така са взели решение, там да има 22-етажна сграда".

Според нея това категорично не е вярно както от правна гледна точка, така и градоустройствено. "В доклада си ние стъпваме на конкретни аргументи, именно как да бъде възложен този "служебен подробен устройствен план". В закона ясно е казано, че когато има промяна на обществени, икономически или градоустройствени предвиждания, то кметът на общината може да възложи такъв план", обясни тя. Според нея през 2022 г., когато е одобрена 22-етажната сграда, липсва транспортен анализ.

ОЩЕ: Обрат за небостъргача в "Младост": Общината вади нов план

"Освен че възлагаме на кмета да преработи плана, така че да спре изграждането на тази страда, ние предвиждаме и финансиране за проектиране на нов парк на това място", каза Зографски. И обясни, че са направили калкулация и сравнение с няколко парка, които са проектирани от Столичната община, и изводът е, че "скромната сума от около 26 000 евро е напълно достатъчна в рамките на тази година да се проектира съществено облагородяване на пространството".

ОЩЕ: "Няма да се огъна": Кметът на "Младост" обвини "Спаси София" и ДБ в натиск и двойни стандарти

От "Спаси София" се надяват след големия протест част от общинските съветници да са преосмислили решението си. "Защото най-елегантният и безопасен за обществото начин ще бъде това решение да бъде отменено на следващото заседание на Общинския съвет", каза той.

Жителите подготвят и втори протест на 27 май, а от партията заявиха, че отново ще са там и ще го подкрепят.