Mercedes-Benz се готви за истинска война

Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz - Ола Калениус, обяви готовността на компанията да се присъедини към отбраната на Европа, позовавайки се на историческата ѝ роля и индустриалните ѝ възможности.

Говорейки на събитие на парламентарната група на ХДС/ХСС, един от топ-мениджърите на световната автомобилна индустрия подчерта, че водещите индустриални предприятия на Германия трябва да бъдат готови за нови предизвикателства в сектора на сигурността.

Калениус припомни, че Mercedes-Benz е не само производител на премиум автомобили, но и мощен индустриален гигант с дълга история, който винаги е играл важна роля в икономиката и сигурността на страната. Той е категоричен, че в условията на нарастващо геополитическо напрежение компанията трябва да е готова да мобилизира производствения си капацитет, за да подпомогне отбранителните нужди на континента.

Според експертите, изявлението на Калениус не е просто декларация, а признание за нова реалност, в която индустрията се превръща в стратегически актив. Въпреки че мнозина свързват марката с луксозни седани и SUV-ове, Mercedes-Benz има значителен опит в производството на военна техника.

Подразделението Daimler Truck, тясно свързано с автомобилната група, произвежда широка гама от военни камиони, като Zetros, Arocs и Atego. Тези превозни средства се използват за логистика, транспорт на персонал и като платформи за различни оръжия. Следователно компанията вече разполага с необходимата технологична база и инженерен потенциал.

Изявлението на Калениус дойде на фона на фундаментални промени в германската политика за сигурност, известни като „Zeitenwende“ или „повратна точка“. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, германското правителство значително увеличи бюджета си за отбрана и преосмисли ролята си в колективната сигурност на Европа. Думите на ръководителя на Mercedes-Benz отразяват по-широка тенденция сред европейските бизнеси, които започват да осъзнават своята отговорност за осигуряване на стабилност и защита.

Тази промяна в реториката показва, че големите корпорации вече не могат да остават встрани от глобалните конфликти. Не става въпрос само за изпълнение на държавни поръчки, но и за проактивна позиция и готовност за бързо адаптиране на производствените линии към нуждите на отбраната. Това може да означава създаване на производство на стоки с двойна употреба или пряко участие в създаването на военни продукти.

Речта на Ола Калениус е важен сигнал за целия европейски индустриален сектор. Тя показва, че бизнес лидерите са готови да поемат нова роля в укрепването на отбранителните способности на Европа. В един бързо променящ се свят способността на индустрията да реагира бързо на заплахи се превръща в един от ключовите елементи на националната и континенталната сигурност, а Mercedes-Benz се стреми да бъде начело на този процес.