Лятна грешка може да унищожи компресора на климатика

Климатикът за кола често напомня за себе си по време на жега, когато вече не охлажда добре. Но основните повреди обикновено се появяват по-рано – след неграмотно зареждане с гориво, мръсен хладилен агент или поддръжка от самозвани майстори.

9 от 10 шофьори включват и изключват климатика на колата си неправилно

Експерти припомнят, че климатикът е запечатана система, при която хладилният агент не само охлажда кабината, но и пренася масло за смазване на компресора. Ако се напълни неправилен газ, обемът се наруши или се допускат влага и мръсотия, компресорът може бързо да се повреди. А замяната му често е доста скъпа.

Всяка кола има точен обем хладилен агент. Недопълването нарушава смазването и разсейването на топлината, препълването може да причини претоварване или дори воден удар. Затова нормалното зареждане изисква минаване с прахосмукачка, тестове за течове и оборудване, което не всички сервизи имат.

Още: Как да проверите климатика на колата преди лятото

Отделна грешка е да забравите за маслото в системата. Когато се депресуризира, част от маслото се свързва с хладилния агент и влагата разваля веригата. Ако системата е отворена повече от 20 минути, се препоръчва смяна на влагоуловителя. В същото време няма нужда да се сменя маслото годишно, както при двигателя: в работещ климатик той работи в затворена верига.

За да не се чака повреда през лятото, климатикът трябва да се включва поне веднъж на две седмици, дори през зимата – за циркулация на масло и запазване на уплътненията. Преди сезона е по-добре да проверите плътността, нивото на хладилния агент и състоянието на кондензатора: пухчета и прахът влошават охлаждането.

Още: Какви възможности крие бутонът за рециркулация на въздуха в купето

Климатикът не е просто комфорт. В прегрята кабина шофьорът се уморява по-бързо и реагира по-зле на пътя. Спестяването от обичайното обслужване тук лесно се превръща в ремонти, които са по-скъпи от няколко правилни поддръжка.