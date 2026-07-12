Норвегия - Англия НА ЖИВО: Съдията отмени дузпа в полза на "трите лъва"

Отборите на Норвегия и Англия играят при резултат 1:2 в третия 1/4-финален сблъсък на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Двубоят се очертава да бъде изключително интересен, не само защото е заложено място във финалната четворка. "Викингите" правят истински фурор на турнира досега, докато "трите лъва" все още не са разгърнали потенциала на колектива си на американска земя. Битката в предни позиции между Хари Кейн и Ерлинг Холанд, които са в борбата за голмайсторския приз, добавя допълнителен акцент на този невероятен сблъсък. Ако нямате възможност да го гледате, то може да проследите развоя му НА ЖИВО тук.

НА ЖИВО: Норвегия 1:2 Англия

Срещата започна с минута мълчание в памет на загиналия национал на ЮАР - Джейдън Адамс, който представяше страната си на Мондиала. След първия съдийски сигнал "трите лъва" се понесоха в атака, но опит на Нони Мадуеке да центрира се оказа неуспешен. Последваха спокойни минути, в които двата тима си поразмениха владението на топката, без да създават опасни ситуации. В 15-а минута англичаните стигнаха до корнер, след като Патрик Берг изпусна Антъни Гордън по левия фланг, но при изпълнението не се стигна до удар. В 22-а минута Нико О'Райли не успя да засече центриране на Мадуеке към опразнената от Ниланд врата. Последва първата пауза за хидратация.

"Викингите" изненадаха Пикфорд

След подновяването на играта Джуд Белингам бе фаулиран на границата на наказателното поле и получи шанс да изпълни пряк свободен удар от удобна позиция. Хари Кейн се нагърби с изпълнението, но изстрелът му прелетя на метри над напречната греда. След това "викингите" се понесоха напред, но Джордан Пикфорд разгада плановете им и излезе, за да спре атаката. В 32-а минута Джон Стоунс направи фрапантна грешка, оставяйки топката в наказателното поле, но норвежците не очакваха и Пикфорд успя да улови. Малко след това Ерлинг Холанд отправи първия точен удар за Норвегия, но кълбото попадна право в ръцете на английския страж. Секунди по-късно "викингите" отнеха топката. Андреас Шелдеруп я получи и не се поколеба да стреля, а тя попадна в мрежата зад Пикфорд с невероятна парабола за 1:0.

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Англия се върна бързо в мача

Последваха по-силни минути за Норвегия. Първо Александър Сьорлот бе оставен напълно непокрит и стреля право в Пикфорд, след което английският страж отрази още един опит на футболист в червено. Минути преди края на първата част Сьорлот бе изведен отлично от Мартин Йодегор, но се полакоми и реши да играе сам, вместо да подаде на Холанд и атаката бе пропиляна. Англия отговори с влизане на Мадуеке отдясно, което завърши с корнер, недовел до нищо опасно. Изглеждаше, че Норвегия ще се оттегли на почивката с гол аванс, но Джуд Белингам не позволи това, отбелязвайки изравнителното попадение в добавеното време на първата част. След това Хари Кейн отправи точен удар. В самия край капитанът на "трите лъва" бе изведен зад норвежката защита и вкара, но голът му не бе признат заради засада. Така двата тима тръгнаха към съблекалнята при 1:1.

Отмениха гол на Норвегия заради Холанд

На старта на второто полувреме влезлият от пейката Еберечи Езе, който замени Мадуеке, изпълни пряк свободен удар от удобна позиция, но топката се отби в стената и излетя в аут. В 52-а минута Пикфорд отрази удар с глава на Холанд. Пир последвалия корнер топката попадна в мрежата на Англия, след като последен Торбьорн Хегем игра с нея. Ситуацията се преразгледа, тъй като Холанд изблъска Елиът Андерсън в наказателното поле и попадението бе отменено. В 75-а минута "трите лъва" отново имаха затруднения след корнер. Кълбото тупна на тревата и се качи на главата на Давид Волфе, чийто удар срещна напречната греда. Веднага след това хубаво центриране на резервата Букайо Сака не бе достигнато от връхлитащия Елиът Андерсън. Пет минути преди края Антонио Нуса си проправи коридор и стреля, но право в ръцете на Пикфорд. Въпреки опитите си, двата тима не успяха да намерят съперниковата мрежа до края на редовното време и срещата премина в продължения.

Две минути след началото на първото продължение удар на Хари Кейн мина успоредно на вратата. Минути по-късно Морган Роджърс отправи много плътен изстрел, с който Ниланд не успя да се справи добре. Топката попадна в Джуд Белингам, който не се замисли да шутира и изведе "трите лъва" напред в резултата за първи път в мача. Седем минути по-късно Джъд Спенс направи страхотен пробив в наказателното поле, след което беше фаулиран и съдията отсъди наказателен удар в полза на Англия. След намесата на ВАР арбитърът реши, че контактът е потърсен и отмени решението си.

Очаквайте подробности!

Преди мача

Отборът на Норвегия влиза в мача, вдъхновен от невероятната си победа над Бразилия. "Викингите" надделяха с 2:1 над рекордните шампиони на 1/8-финалите. Преди това те победиха Кот д'Ивоар, а в груповата фаза записаха победи над Сенегал и Ирак и загуба от Франция с резервния си състав. Голямата звезда в селекцията на скандинавците Ерлинг Холанд има 7 попадения до момента. Англичаните пък елиминираха домакина Мексико с 5-голов трилър, а преди това постигнаха изстрадан обрат срещу ДР Конго. В групите те завършиха наравно с Гана и победиха Панама и Хърватия. Хари Кейн е отбелязал 6 попадения до този момент.

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