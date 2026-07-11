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Разкъсаха ФИФА от критики заради награда на Ламин Ямал - светът очаква повече от испанеца

11 юли 2026, 15:57 часа 942 прочитания 0 коментара

Младата суперзвезда Ламин Ямал може и да не отбеляза гол, но бе обявен за "Играч на мача" при победата на Испания с 2:1 над Белгия в 1/4-финалите на Световното първенство в Северна Америка. 18-годишният футболист оказа голямо влияние върху хода на мача и изигра ключова роля за класирането на отбора си за 1/2-финалите. Ямал не успя да се запише името си сред голмайсторите, но участва в няколко атакуващи положения и поддържаше натиска върху белгийската защита през целия мач.

Поставиха под въпрос признанието на Ямал в мача с Белгия

Така Ламин Ямал спечели наградата за най-добър играч на мача благодарение на цялостния си принос в този решаващ сблъсък, като остана най-активният играч в атака през целия мач. Той направи няколко добри дрибъла и създаде множество положения за своя отбор, което помогна на Испания да поведе рано в първото полувреме. В края на срещата пък Микел Мерино блесна с победния гол за втори пореден път. Въпреки това, много фенове останаха разочаровани и в недоумение от решението на ФИФА да награди звездата на Барселона. Медиите веднага използваха възможността за пореден път да поставят под въпрос обективността на международната федерация. 

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Ламин Ямал

"Няма да повярвате: дадоха наградата за "Играч на мача" на Ламин Ямал. Още една стъпка в тази продължаваща заблуда", написаха от испанското издание "Marca". Коментаторът на CBS Майк Грела пък бе по-критичен към представянето на младия талант: "Първите 30 минути бяха най-лошите, които съм виждал от него, след което направи две добри неща. Той им липсва, той е един от най-добрите играчи в света, но трябва да бъде много по-опасен за този отбор. Гледаш какво правят Мбапе и Холанд и си казваш, че той трябва да прави повече."

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Бразилският журналист Лукас де Барос беше още по-краен: "Нека бъдем честни, Ламин Ямал е най-големият блъф на Световното първенство." "Ламин Ямал трябва да даде на Испания много повече", написа пък Мартин де Паласио. "Ла Роха" ще се изправи срщу Франция в 1/2-финален сблъсък на Мондиал 2026. Феновете на иберийците ще се надяват Ямал да покаже най-доброто си лице и най-накрая да окаже нужното влияние върху играта на отбора, като заблести в най-важния мач до момента.

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Испания отбор Световно първенство по футбол 2026 Ламин Ямал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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