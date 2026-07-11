В Разград ври и кипи! Лудогорец чака нов треньор и голям талант от Бразилия до часове

Българският футболен гранд Лудогорец съвсем скоро ще обяви две големи новини, свързани с първия отбор. До часове се очаква разградчани да финализират привличането на новия си старши треньор, както и на нов флангови футболист. В момента в офисите на Лудогорец се разглеждат три имена за нов наставник, като решение ще бъде взето най-късно до утрешния ден, а името на избрания специалист ще бъде обявено в понеделник.

Лудогорец обявява новия треньор

Имената, които се разглеждат в Лудогорец, са тези на германеца Томас Райс, временния наставник на отбора Микаел Старе, както и испански специалист. Най-вероятно Райс ще бъде треньорът, който ще застане начело на Лудогорец. Очаква се в Разград да го представят още в началото на идната седмица, тъй като сезонът за "орлите" започва съвсем скоро.

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В Разград ще обявят съвсем скоро и нов входящ трансфер

Иначе в Разград чакат и крилото на Ботафого Нейтън Фернандес, който ще пристигне под наем, но със задължителна опция за закупуване. 21-годишният футболист вече е в България и очаква последните стъпки за финализирането на трансфера му. Фернандес бе привлечен в Ботафого от Гремио в сделка, която можеше да достигне 10 млн. долара с бонусите. Той обаче не успя да се утвърди като титуляр и сега ще бъде преотстъпен в Лудогорец.

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