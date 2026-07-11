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Когато най-верният ти приятел се притесни за теб: Допамин за 11 юли

11 юли 2026, 22:30 часа 547 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Когато най-верният ти приятел се притесни за теб: Допамин за 11 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Трогателно видео от състезание - кучето наблюдава стопанина си внимателно и в един момент истински започва да се тревожи колко време още смята да издържи под вода:

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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