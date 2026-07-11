Готви се грандиозен изходящ трансфер на "Герена" - Левски пред раздяла с основен играч

Бъдещето на една от звездите на "Герена" продължава да бъде на дневен ред по високите етажи в Левски. Става въпрос за Кристиан Макун, който по всяка вероятност ще напусне клуба още това лято. Преди дни спортният директор на "сините" Георги Костадинов коментира спекулациите около защитника, като ясно заяви, че все още няма оферта за услугите му. Иначе, според медиите, интерес към венецуелския национал има от няколко клуба.

Сагата около бъдещето на Макун продължава

Турският Трабзонспор е сред клубовете, които следят изкъсо случващото се с бранителя на Левски. Според информация на местното издание Fotomaç, което се позовава на свои източници във Венецуела, клубът вече е предприел първоначални действия, свързани с евентуалното привличане на Макун, като продължава да наблюдава ситуацията около него. От изданието пишат още, че в Трабзонспор виждат в него футболист, който може да засили конкуренцията в сърцето на отбраната. Предимство за него пък е, че разчита основно на левия си крак, и при необходимост може да бъде използван и като ляв защитник.

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Макун има договор със "сините" до лятото на 2027 година. Според информацията самият футболист гледа с интерес на възможността да продължи кариерата си в турското първенство и би обмислил оферта от Трабзонспор. Венецуелецът е оценяват на сума около 3,5 милиона евро. Според медиите Левски би се разделил със защитника си за цена около 3 милиона евро. На този етап обаче официална оферта от Трабзонспор все още не е постъпила. Също така на "Герена" със сигурност ще искат да разполагат с Макун в редиците си, докато участието им в предварителната фаза на Шампионска лига продължава.

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