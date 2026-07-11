Решението на ГФФ: Германската централа обяви следващия задължителен ход за договора на Клоп

Германската футболна федерация (DFB) е постигнала принципно споразумение с Юрген Клоп той да поеме националния отбор, съобщиха от централата в събота. До окончателното финализиране на назначението остава единствено да бъде постигната договорка с настоящия му работодател Ред Бул. След оставката на Юлиан Нагелсман именно Клоп се превърна в основния фаворит за поста. Опитният специалист е без треньорска работа от началото на 2025 година.

От германската централа обявиха принципно съгласие по контракта на Клоп

Ако бъде постигнато споразумение между всички страни, Клоп ще се завърне на треньорската скамейка, този път начело на германския национален отбор. За него това би било първо назначение като селекционер в кариерата му, след успешните периоди начело на Майнц, Борусия Дортмунд и Ливърпул.

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"Президентът на федерацията Бернд Нойендорф и вицепрезидентът Ханс-Йоахим Вацке имаха в петък интервю с Юрген Клоп за евентуалното му поемане на поста национален селекционер", се казва в съобщение на федерацията.

"По време на тази комуникация бяха съгласувани принципните точки на потенциалния договор. Преговорите ще продължат следващата седмица. Двете страни са уверени и при съгласие на работодателя на Клоп Ред Бул ще бъдат доведени до успех", се казва в позицията.

"Евентуален договор ще бъде одобрен от Съвета за наблюдение на генералното събрание на федерацията", заключават те.

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