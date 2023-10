Очаквано! Лионел Меси стана 8-кратен носител на "Златната топка" (ВИДЕО)

Бившият ас на Барселона се пребори с конкуренцията на заелия второ място Ерлинг Холанд и оформилия топ 3 Килиан Мбапе. Миналогодишният победител Карим Бензема е чак 16-и. Лео тотално доминира в тази надпревара с наградите си от 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 г. Неговият основен конкурент Кристиано Роналдо може да се похвали с пет. Твърде вероятно е обаче това да е последната "Златна топка" на Меси.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!



— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Как се проведе гласуването

В гласуването за най-престижния индивидуален приз участват 100 журналисти - по един от 100-те водещи държави според ранглистата на ФИФА. Списъкът от 30 номинирани имена пък беше изготвен от “Франс Футбол”.

Речта на Лео Меси

"Благодаря на всички, които са гласували. Благодаря и на моите съотборници в националния отбор за това, което направихме с Аржентина. С Лаутаро, с Хулиан Алварес… те са малка част от всички, които помогнаха за този успех. Благодаря и на треньорския щаб. Искам да спомена и Лионел Скалони (селецкионерът на Аржентина - б.р.) за това, което той направи за нас”, заяви Лионел Меси.

« Kylian Mbappé&Erling Haaland will win one day the Ballon d’Or »



— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

“Искам да говоря и за Килиан Мбапе, и Ерлинг Холанд. Това са невероятни играчи. Особено на индивидуално ниво те направиха невероятни неща и постигнаха всичко. Убеден съм, че през идните години един от тях ще спечели “Златната топка”. Нямам никакви съмнения, че дълги години те ще властват на терените. Ще бъде един вълнуващ дуел. Даже този трофей можеше да е в твоите ръце, Холанд”, обърна се Лео към норвежеца.

Победители в отделните категории

Наградата "Копа" - Джуд Белингам

Хуманитарната награда на името на Доктор Сократес - Винисиус Жуниор

Отбор на годината при жените - Барселона, който спечели Ла Лига и Шампионска лига.

Наградата "Яшин" отиде при вратаря на Аржентина и Астън Вила Емилиано Мартинес. При излъчването на видео с ключови негови намеси се стигна до освирквания от присъстващи в залата .

. Гари Линекер връчи наградата на името Герд Мюлер на норвежката голова машина Ерлинг Холанд.

Направилият требъл през миналия сезон Манчестър Сити е отбор на годината при мъжете.

"Златната топка" при жените е за Айтана Бонмати от Барселона.

