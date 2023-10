Звездите на Реал Мадрид Белингам и Винисиус с престижни награди (ВИДЕО)

Английският национал грабна приза, след като направи впечатляващ сезон за Борусия Дортмунд, а след трансфера си на "Сантиаго Бернабеу" блести. Той е ключов състезател в селекцията на Карло Анчелоти. Белингам е третият англичанин, който печели това отличие, след Уейн Рууни и Рахийм Стърлинг.

ОЩЕ: Мечтан дебют в Ел Класико! Белингам обърна Барса и изстреля Реал на върха (ВИДЕО)

“Искам да благодаря на всички от Бирмингам, през Дортмунд и Мадрид, до националния отбор. Благодаря и на моето семейство за подкрепата. В Реал ме посрещнаха по невероятен начин и много мипомагат. Този трофей означава много за мен. Надявам се да продължа да поддържам същото ниво”, заяви Джуд Белингам.

Вини Жуниор в носител на хуманитарната награда "Сократес", защото има своя фондация, която подпомага деца в родината му. Отличен беше и приносът му в борбата с расизма. “Много съм щастлив да спечеля тази награда и по принцип да помагам на моята Бразилия и моя квартал дори. Знам, че мога да помогна за сбъдването на мечтата на някого. Винаги искам да изпращам силно послание срещу расизма. Всички могат да помогнат в тази битка. Много съм тъжен, че говорим за това като проблем във футбола”, заяви бразилецът.

ОЩЕ ЗА СОКРАТЕС: Докторът футболист, който поведе Бразилия към демокрация

💬 Vinicius Jr : «It is important to be together and fight racism. I would like to thank all the great players here who help us to fight.»#ballondor pic.twitter.com/Q15S6jyNZ8