Още един към групата на старите приятели: Ясен е новият треньор на Лео Меси

Квотата на бившите футболисти на Барселона в Интер Маями се увеличава. Новият треньор на Лионел Меси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Алба се казва техният стар приятел от времената в каталунския клуб Хавиер Масчерано.

Новината съобщи авторитетният журналист Фабрицио Романо. Масчерано в момента води младежкия отбор на Аржентина. Според информацията ръководството на клуба от МЛС вече се е договорило с 40-годишния специалист и той ще подпише дългосрочен контракт.

🚨🇺🇸 Javier Mascherano's contract as new Inter Miami head coach will be valid for the next three years. pic.twitter.com/F1pqR5Wztj