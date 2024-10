Не само че още го може, а го прави с лекота: Хеттрик на Меси подпечата исторически рекорд за Интер Маями (ВИДЕО)

Имаше въпросителни дали Лионел Меси изобщо ще играе, особено след като Интер Маями вече беше спечелил "Съпортърс Шийлд" и беше поставен под номер 1 в плейофите за Купата на Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Всичко, което беше заложено на карта за Интер Маями в събота, беше рекордът за най-много точки, постигнати от отбор в първенството.

Но Меси не просто влезе в игра за Интер Маями. Само за 35 минути той успя да вкара три гола и да допринесе с една асистенция, а Интер Маями победи Ню Ингланд Революшън с 6:2 в събота вечер и завърши сезона с рекордните за МЛС 74 точки - с една повече, отколкото Революшън имаше през 2021 г.

Messi’s 🐐 11-minute hat-trick against the New England Revolution on Saturday, October 19, 2024‼️



Messi 🐐 with Inter Miami in 2023-2024‼️



3️⃣6️⃣ Games ✅

5️⃣0️⃣ Goal Contributions ✅

3️⃣3️⃣ Goals ⚽️✅

1️⃣7️⃣ Assists 🅰️✅

1️⃣5️⃣ Man of the Match Awards

1️⃣ Leagues Cup 🏆✅

1️⃣ Supporters… pic.twitter.com/oillf4vZBs