Още главоболия за Арне Слот - двама от новите на "Анфийлд" се контузиха

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот спря пропадането на "червените" след убедителна победа над Айнтрахт Франкфурт с 5:1 като гост в среща от третия кръг на основната фаза на Шампионска лига. В хода на двубоя обаче две от новите попълнения на мърсисайдци - Джереми Фримпонг и Александър Исак, получиха травми и не успяха да изиграят повече от 45 минути. По-притеснителна е травмата на Фримпонг.

Джереми Фримпонг ще отсъства няколко седмици

Левият краен защитник на Ливърпул бе заменен още през първото полувреме след единоборство в противниковото наказателно поле, когато изпита болка в бедрото. Малко по-късно той седна на тревата и даде знак, че няма да може да продължи срещата. След мача Слот призна, че вероятно ще са нужни няколко седмици на Фримпонг да се завърне в игра, което оставя треньора със само един "чист" десен бек - Конър Брадли.

Дясната зона на отбраната се превръща в невралгична за Арне Слот

Именно дясната зона на отбраната създава сериозни проблеми на Ливърпул от началото на сезона, като често оттам идват проблемите за "червените". В тази роля бе пробван и Доминик Собослай. Липсата на Трент Александър-Арнолд е осезаема, като от това страда играта и в офанзивен план - особено тази на Мохамед Салах.

Александър Исак също има проблем

В същото време Слот вероятно няма да може да разчита в следващия мач и на Александър Исак, който бе заменен на почивката заради болка в слабините. Това означава, че срещу Брентфорд мърсисайдци вероятно ще излязат с Уго Екитике на върха на атаката, дублиран по двата фланга от Коди Гакпо и Мохамед Салах, а опция за нападението е и Федерико Киеза, който е в отлична форма.

Иначе в лазарета трайно остават Алисон Бекер и друго ново попълнение - Джовани Леони, докато Райън Гравенберх продължава да е под въпрос след изкълчване на глезена в дербито срещу Манчестър Юнайтед.