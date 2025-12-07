Барселона се опитва да открадне желан от Ливърпул, който бе смятан за "сигурен нов" през лятото

Провалът на Ливърпул да подпише с една от трансферните си цели през лятото може да се окаже скъпоструващ, след като стана ясно, че Барселона подготвя огромна офанзива, за да сключи сделката. Мърсисайдци похарчиха рекордните 446 милиона паунда за нови попълнения това лято, като Флориан Виртц, Юго Екитике, Джовани Леони, Жереми Фримпонг, Милош Керкез и Александър Исак преминаха през вратите на "Анфийлд". Последният ден от прозореца беше натоварен за тези зад кулисите в Ливърпул, които сключиха сделка с Исак, която е рекордна за Острова.

Ливърпул може отново да изпусне желан защитник

Но "червените" не успяха да подпишат с дългогодишната си цел Марк Гехи, който беше на път да се присъедини към шампионите на Висшата лига от Кристъл Палас в сделка на стойност 35 милиона паунда плюс 10% клауза за препродажба. Въпреки това, Палас прекрати сделката, след като мениджъра Оливер Гласнер заплаши да напусне, ако Гехи бъде продаден. По това време се появиха многобройни съобщения, че Палас е отказал да одобри трансфера, тъй като се е затруднил да намери заместник на английския национал, а потенциалният негов заместник Игор Хулио е предпочел да се присъедини към Уест Хям.

Интерес към Гехи от Испания

Три месеца след провала на сделката с Ливърпул, има нов кандидат за услугите на Гехи. Става въпрос за Барселона. Според "Team Talk" испанският клуб е направил две официални оферти към представителите на футболиста през последните две седмици, като той е разглеждан като потенциално умно и рентабилно попълнение за отбора им. В информацията се сочи още, че оферта през януари не е изключена, въпреки че собствените финансови проблеми на каталунците ще ограничат всяка оферта до около 17 милиона паунда.

Новината идва, след като спортният директор на Барселона, Деко, спомена Гехи по време на интервю за испанското радио "SER Catalunya". Деко описа централния защитник като добър играч, докато говореше за подхода на Барселона към трансферите. Това загатва, че на "Камп Ноу" следят развитието на 25-годишния бранител. Междувременно, офертата на Барса може да привлече вниманието на Гехи при положение, че той получи главна роля в сърцето на отбраната, редом до Пау Кубарси. Подобен трансфер обаче би се осъществил, ако Кристъл Палас все пак намери заместник на английския национал, който се превърна в основна фигура в отбора.

