Реал Мадрид плаща милиони за "кошмара" на една от звездите на "Бернабеу"

Едно от новите попълнения може да струва милиони на Реал Мадрид. В сряда вечерта момчетата на Шаби Алонсо показаха блестящо представяне, като си осигуриха победа в Ла Лига над Атлетик Билбао. Два гола на Килиан Мбапе и един на Едуардо Камавинга запечатаха комфортната победа с 3:0 за "кралете". В резултат на победата си мадридчани намалиха изоставането си от Барселона на 1 точка. Каталунците възстановиха преднината си на 4 пункта преди мача на Реал срещу Селта в неделя.

Поредно разочарование за една от звездите на Шаби Алонсо

Победата на Мадрид срещу Атлетик обаче беше помрачена от поредната контузия на Трент Александър-Арнолд, който беше принуден да напусне терена и беше заменен от Раул Асенсио в 55-ата минута. След като наскоро се завърна от травма в адуктора, английският национал започна като десен бек и даде асистенция за първия гол на Мбапе. Въпреки това, само 10 минути след началото на второто полувреме, 27-годишният бивш играч на Ливърпул беше заменен.

Трент може да излезе скъпо на Реал

Ден по-късно ръководството на Мадрид потвърди степента на контузията на Александър-Арнолд. От клуба съобщиха, че футболистът е получил травма в предната част на четириглавия мускул на левия крак. Според медиите този проблем ще извади Александър-Арнолд от игра за два месеца. Това означава, че Реал ще трябва да му плати около 2 милиона паунда, без да може да разчита на неговите услуги. Това се дължи на факта, че според информациите Трент печели около 250 000 паунда на седмица. Въпреки това сумата ще бъде много по-малка, ако той успее да се върне на терена по-рано от очакваното.

Въпреки трудния старт на кариерата си в Испания, треньорът на мадридчани Алонсо продължава да подкрепя Александър-Арнолд. Наскоро испанският специалист каза: "Трент е топ играч и имаме нужда от него. Това е първата му година и този период на адаптация е нормален. Той е взискателен към себе си и ние трябва да го подкрепим в тази значителна промяна." Както е известно, на Острова трудно преживяха напускането на Арнолд в посока Испания. Наскоро легендата на Ливърпул Стивън Джерард коментира решението му да напусне клуба и не спести критиките си по негов адрес. Според емблематичния халф на мърсисайдци 25-годишният футболист не е постъпил правилно и обясни какво би направил на негово място.