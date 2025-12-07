Лайфстайл:

Финалът между Меси и Роналдо, който светът чака - три варианта за Аржентина - Португалия на Мондиал 2026

07 декември 2025, 09:00 часа 191 прочитания 0 коментара
Финалът между Меси и Роналдо, който светът чака - три варианта за Аржентина - Португалия на Мондиал 2026

Жребият за Световното първенство по футбол през 2026 г. вече е изтеглен и отборите на Лионел Меси (Аржентина) и Кристиано Роналдо (Португалия) могат да започнат да планират пътя си към славата. Двамата емблематични съперници дебютираха на Световното първенство като младежи през 2006 г. и оттогава са участвали във всички шест издания на турнира. Меси и Роналдо са се срещали само два пъти на международната сцена, но и двата пъти бяха приятелски мачове (през 2011 и 2014 година). Португалия и Аржентина никога не са се срещали в официален мач в ерата на Меси и Роналдо, нито в цялата си история. Докато двете икони се готвят за последния си танц на Световното първенство, ще подготвят ли футболните богове най-вълнуващия финал?

Меси срещу Роналдо за един последен път на Мондиал 2026?

Въпреки че Роналдо е спечелил Европейското първенство и две Лиги на нациите, той е преживял само разочарования на световната сцена. Португалия стигна до 1/2-финалите на Световното първенство в първия турнир на Роналдо като 21-годишен, Германия 2006, но оттогава насам разочарованията се редуват. "Мореплавателите" отпаднаха в 1/8-финалите през 2010 и 2018 г., а през 2014 г. претърпяха унизително отпадане от груповата фаза. През 2022 г. стигнаха до 1/4-финалите, но Роналдо остана на пейката в елиминационната фаза. Като резерва, той не успя да вдъхнови отбора да се върне в мача при шокиращата загуба от Мароко.

Междувременно Меси преживя страдания през първите 16 години от кариерата си с националния отбор. Аржентина загуби три финала на Копа Америка и един финал на Световното първенство, преди капитанът им най-накрая да вдигне трофея. Но от Копа Америка 2021 г. насам радостта не спира. Три години по-късно "гаучосите" запазиха трофея, след като спечелиха Световното първенство в Катар 2022 г. 38-годишният осемкратен носител на "Златната топка" не е потвърдил, че ще бъде в САЩ, за да поведе Аржентина в опита ѝ да защити титлата си от Световното първенство следващото лято, но със сигурност ще бъде там, ако е в добра форма и на разположение.

ОЩЕ: Изправят ФИФА пред съда заради отмененото наказание на Кристиано Роналдо?

Кристиано Роналдо и Лионел Меси

Възможна среща между Меси и Роналдо в САЩ

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Ето всички възможни сценарий, в които бихме могли да видим финалната битка между Меси и Роналдо на Световното първенство.

  • Аржентина - Португалия на 1/4-финалите

Аржентина и Португалия са разпределени съответно в групи "J" и "K". Аржентина на Меси е в група с Австрия, Алжир и Йордания. Португалия на Роналдо ще се изправи срещу Колумбия, Узбекистан и още един отбор, който ще бъде определен в баражите. Това означава, че ако и двата отбора завършат на първо място в групите си, както се очаква, те ще се срещнат в 1/4-финалите - ако, разбира се, и двата отбора стигнат дотам. 

  • Аржентина - Португалия на 1/8-финалите

Възможно е да станем свидетели на сблъсък между Меси и Роналдо още в 1/8-финалите, ако нито един от двата отбора не спечели групата си. Ако Аржентина и Португалия завършат на второ място, те ще се срещнат на 6 юли в Далас - при условие, че спечелят съответно мачовете си от 1/16-финалите в Лос Анджелис и Канзас Сити.

  • Аржентина - Португалия на големия финал

Разбира се, има и възможност за грандиозен финал на Световното първенство между Меси и Роналдо. Аржентина и Португалия ще бъдат поставени в противоположни групи на елиминационната фаза и ще останат разделени до финала в Ню Джърси на 19 юли, ако Аржентина завърши на първо място в групата си, а Португалия на второ (или обратното).

ОЩЕ: На бляскава церемония пред погледа на Тръмп: Англия, Хърватия и Гана в групата на смъртта на Мондиал'26 (ПЪЛЕН ЖРЕБИЙ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Лионел Меси Кристиано Роналдо Португалия отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес