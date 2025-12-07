Финалът между Меси и Роналдо, който светът чака - три варианта за Аржентина - Португалия на Мондиал 2026

Жребият за Световното първенство по футбол през 2026 г. вече е изтеглен и отборите на Лионел Меси (Аржентина) и Кристиано Роналдо (Португалия) могат да започнат да планират пътя си към славата. Двамата емблематични съперници дебютираха на Световното първенство като младежи през 2006 г. и оттогава са участвали във всички шест издания на турнира. Меси и Роналдо са се срещали само два пъти на международната сцена, но и двата пъти бяха приятелски мачове (през 2011 и 2014 година). Португалия и Аржентина никога не са се срещали в официален мач в ерата на Меси и Роналдо, нито в цялата си история. Докато двете икони се готвят за последния си танц на Световното първенство, ще подготвят ли футболните богове най-вълнуващия финал?

Меси срещу Роналдо за един последен път на Мондиал 2026?

Въпреки че Роналдо е спечелил Европейското първенство и две Лиги на нациите, той е преживял само разочарования на световната сцена. Португалия стигна до 1/2-финалите на Световното първенство в първия турнир на Роналдо като 21-годишен, Германия 2006, но оттогава насам разочарованията се редуват. "Мореплавателите" отпаднаха в 1/8-финалите през 2010 и 2018 г., а през 2014 г. претърпяха унизително отпадане от груповата фаза. През 2022 г. стигнаха до 1/4-финалите, но Роналдо остана на пейката в елиминационната фаза. Като резерва, той не успя да вдъхнови отбора да се върне в мача при шокиращата загуба от Мароко.

Междувременно Меси преживя страдания през първите 16 години от кариерата си с националния отбор. Аржентина загуби три финала на Копа Америка и един финал на Световното първенство, преди капитанът им най-накрая да вдигне трофея. Но от Копа Америка 2021 г. насам радостта не спира. Три години по-късно "гаучосите" запазиха трофея, след като спечелиха Световното първенство в Катар 2022 г. 38-годишният осемкратен носител на "Златната топка" не е потвърдил, че ще бъде в САЩ, за да поведе Аржентина в опита ѝ да защити титлата си от Световното първенство следващото лято, но със сигурност ще бъде там, ако е в добра форма и на разположение.

Възможна среща между Меси и Роналдо в САЩ

Ето всички възможни сценарий, в които бихме могли да видим финалната битка между Меси и Роналдо на Световното първенство.

Аржентина - Португалия на 1/4-финалите

Аржентина и Португалия са разпределени съответно в групи "J" и "K". Аржентина на Меси е в група с Австрия, Алжир и Йордания. Португалия на Роналдо ще се изправи срещу Колумбия, Узбекистан и още един отбор, който ще бъде определен в баражите. Това означава, че ако и двата отбора завършат на първо място в групите си, както се очаква, те ще се срещнат в 1/4-финалите - ако, разбира се, и двата отбора стигнат дотам.

Аржентина - Португалия на 1/8-финалите

Възможно е да станем свидетели на сблъсък между Меси и Роналдо още в 1/8-финалите, ако нито един от двата отбора не спечели групата си. Ако Аржентина и Португалия завършат на второ място, те ще се срещнат на 6 юли в Далас - при условие, че спечелят съответно мачовете си от 1/16-финалите в Лос Анджелис и Канзас Сити.

Аржентина - Португалия на големия финал

Разбира се, има и възможност за грандиозен финал на Световното първенство между Меси и Роналдо. Аржентина и Португалия ще бъдат поставени в противоположни групи на елиминационната фаза и ще останат разделени до финала в Ню Джърси на 19 юли, ако Аржентина завърши на първо място в групата си, а Португалия на второ (или обратното).

