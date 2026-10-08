Подкуп за "Златната топка"! Агент на футболист опитал да манипулира вота

Бившият главен редактор на "France Football" и човек, който носи основната отговорност за наградата "Златната топка" - Паскал Фер, разкри опит за подкуп във връзка с връчването на престижната награда. В интервю за испанския вестник "Marca" той призна, че някога му е била предложена сериозна сума, за да манипулира вота. Фер обясни, че се е срещнал с агент на номиниран играч и в крайна сметка получил плик, чието съдържание така и не проверил.

Бившият редактор на "France Football" с шокиращо признание

"Един агент искаше да се срещне с мен. Неговият играч, разбира се, беше номиниран. След като ми обясни заслугите му и го възхвали, той ме попита дали бих могъл да "продам" кандидатурата му на журито. Тогава трябваше да напусна за кратко масата, за да отговоря на телефонно обаждане. Когато се върнах, агентът вече беше изчезнал. На масата обаче имаше плик. Взех го и го предадох на рецепцията. Не знам какво е имало в него", разказа той, без да разкрива коя година е станал този опит за подкуп.

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Тази година Хари Кейн (Байерн Мюнхен), Ламин Ямал (Барселона) и Килиан Мбапе (Реал Мадрид) са сред фаворитите за "Златната топка", която ще бъде връчена на 26 октомври в Лондон. Последните двама се наложиха като претенденти за наградата през последните седмици със съмнителни опити за самопрославяне. Кейн пък настоява представянето му на терена да говори само за себе си. Фер наскоро критикува подхода на Мбапе и Ямал: "Гласуващите не са наивни. Те разполагат както с опита, така и с преценката, необходими за оценяване на даден играч, без да е нужно да чуват десет или 15 пъти, че той е най-добрият. Когато казвам, че "Златната топка" може да се загуби на ниво комуникация, имам предвид, че даден играч е в центъра на вниманието по неприятен начин и създава у гласуващите впечатлението, че ги подтиква към определено решение. Този вид шум, който някои хора създават, в крайна сметка може да раздразни избирателите. Защото в този момент манипулацията става съвсем очевидна."

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