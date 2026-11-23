Отборът от второто ниво на английския футбол Уотфорд е на път да назначи бившия треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску за свой нов мениджър, съобщи BBC. Румънецът ще стане шестият специалист, който води "стършелите“ за последните 18 месеца. Това се случва, след като клубът уволни старши треньора Алесио Дионизи след поражението с 0:4 в събота срещу Шефилд Юнайтед – мач, който беше 18-ият за Дионизи начело на отбора.

Едуард Йорданеску може да дебютира ден, след като подпише

Очаква се 48-годишният Йорданеску да пристигне във Великобритания на 24 ноември, за да подпише договора си. Той планира да доведе със себе си трима членове на своя щаб и се надява да бъде на скамейката още за двубоя от Чемпиъншип на 25 ноември - домакинство срещу Блекбърн Роувърс. Йорданеску води Румъния на Евро 2024, където отборът завърши на първо място в групата си пред Белгия, преди да отпадне след загуба с 0:3 от Нидерландия на 1/1-финалите. Едуард Йорданеску напусна последната си работа в полския клуб Легия Варшава през октомври 2025 г.

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🚨🟡⚫️ Excl: Watford are in advanced talks with Edward Iordănescu as new head coach, favorite option and top of the list. Negotiations underway to reach full agreement and replace Alessio Dionisi who has been sacked on Sunday. #watfordfc https://t.co/5nS17edJCa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2026

Йорданеску води ЦСКА през 2016 г.

Това е деветият клуб в 15-годишната треньорска кариера на 48-годишния специалист. В нея влизат още българският ЦСКА, който той води за кратко през есента на 2016 г., както и румънските Стяуа Букурещ и ЧФР Клуж, наред с други отбори от родината му. 46-годишният италианец Дионизи беше 12-ият постоянен старши треньор на Уотфорд от края на сезон 2020/21 насам. С напускането му „стършелите“ са принудени да търсят своя 25-и треньор, откакто семейство Поцо пое управлението на клуба през 2012 г. В своята 145-годишна история клубът е имал 57 постоянни мениджъри. За последно Уотфорд беше част от Висшата лига през сезон 2021/22.

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