След назначаването на Маурисио Почетино за мениджър на Манчестър Юнайтед, ръководството на клуба осъществи още един много важен ход. Бившият треньор по физическа подготовка на Арсенал Сам Уилсън се присъедини към отдела за физическа подготовка на "Олд Трафорд". След 12 успешни години Уилсън напусна северен Лондон през лятото, за да заеме по-висока длъжност в Европа, въпреки че е имал възможност да остане в новокоронясания английски шампион.

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Тази длъжност се оказа на ръководител на отдела за физическа подготовка в отбора от Серия А - Парма, но тя не продължи дълго. В края на септември той напусна клуба, вероятно вследствие на напускането и на бившия асистент в Арсенал и старши треньор Карлос Куеста. В началото на ноември Уилсън обясни: "Въпреки че беше по-кратко от очакваното, това беше ценен опит, който ми даде възможност да се запозная с различна футболна култура и да се изправя пред предизвикателствата на работата в нова страна и с нов език."

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🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Manchester United have appointed former Arsenal lead physical performance coach Sam Wilson as a first-team fitness coach! 🔴 Wilson, who left Parma last month, was actually lined up for the role before Mauricio Pochettino’s appointment. A smart behind-the-scenes addition for United? — RazedFootball (@RazedFootball) November 23, 2026

Така Уилсън се завърна в Англия, където поема Манчестър Юнайтед. Междувременно в Арсенал направиха много промени зад кулисите, особено в отдела за физическа подготовка. Изглежда, че тези промени досега са дали добри резултати, като списъкът с контузените в отбора е значително по-къс в сравнение с някои от предишните сезони. Все пак има и няколко много забележителни изключения, тъй като титулярите Букайо Сака и Давид Рая в момента са извън игра, а Мартин Зубименди получи травма по време на международната пауза. Но като цяло нещата вървят добре по отношение на физическата подготовка.

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